- Șeful apararii americane, Mark Milley, a declarat vineri (20 ianuarie) ca nu crede ca forțele ucrainene ar putea alunga toate trupele rusești din parțile din Ucraina pe care rușii le-au cucerit. „Din punct de vedere militar, aceasta este o lupta foarte, foarte dificila”, a declarat generalul american…

- ”Dmitri Perov, cautat pentru ca a parasit in mod voit o unitate militara fara autorizatie, a fost gasit si eliminat”, anunta intr-un comunicat postat pe Telegram Guvernul regiunii Lipetk, in vestul Rusiei.Aceasta sursa nu precizeaza unde a fost ucis barbatul si in ce circumstante.Potrivit filialei locale…

- Rusia iși consolideaza forțele in Ucraina, dar forțele armate ucrainene rezista in luptele aprige pentru orașul Soledar din estul țarii, a declarat joi, 12 ianuraie, viceministrul ucrainean al aparari, Hanna Maliar, transmite Reuters . De asemenea, oficialul ucrainean susține ca rusii nu tin cont de…

- Serviciile de informatii ruse si-au intetit activitatea in Germania in timpul actualului razboi din Ucraina, potrivit Serviciului de Informatii Interne german, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministerul britanic al Apararii a anuntat ca va trimite elicoptere in Ucraina. Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise in aceasta natiune devastata de razboiul provocat de Rusia.

- Cel puțin noua persoane au fost gasite moarte in daramaturile unui bloc de apartamente cu cinci etaje care s-a prabușit parțial pe insula rusa Sakhalin din Pacific, a declarat guvernatorul regional sambata (19 noiembrie), iar serviciile de urgența o cauta pe inca una disparuta, potrivit Reuters. Agențiile…

- Comandantul fortelor ucrainene, generalul Valeri Zalujni, afirma ca i-a spus omologului sau american, generalul Mark Milley, seful Statului Major Intrunit al armatei SUA, ca „armata ucraineana nu va accepta nicio negociere, niciun acord si nicio decizie de compromis” in conflictul pe care il are…

- Peste 70.000 de civili si-au parasit domiciliul in ultimele sapte zile, in Herson, anunta miercuri ocupatia prorusa a acestei regiuni ucrainene anexate de Rusia in septembrie, care a declansat aceste evacuari la 19 octombrie, relateaza AFP. „Sunt sigur ca peste 70.000 de persoane au plecat, de o saptamana,…