Serviciile Registrului Comertului vor fi suspendate pentru mai multe zile

- Un numar de 32.626 de firme au fost radiate la nivel national, in primele patru luni din 2024, cu peste 44% mai multe comparativ cu perioada similara din 2023, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit Agerpres.

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele patru luni din acest an a fost de 2.526, in crestere cu aproape 15% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 2.199 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede majorari salariale cu 10%, in doua transe, in lunile iunie si septembrie, pentru angajatii din domeniile cultura, diplomatie, oficiile Registrului Comerțului, institutiile din subordinea si coordonarea Guvernului, ministerelor sau sub controlul…

- „Incep cu ordonanta de urgenta care aduce o majorare salariala cu 10% in doua transe pentru mai multe categorii de angajati din administratie. Este vorba despre angajatii din administratia centrala din domeniile cultura, diplomatie, din cadrul Oficiului National al Registrului Comertului si al oficiilor…

- Cresc salariile anumitor bugetari. Ordonanța de urgența a fost adoptata. Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, ordonanta de urgenta care prevede cresteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, dar si decontarea ochelarilor de vedere, in limita a 500 de lei, transmite Agerpres . Purtatorul…

- Vor avea salarii mai mari! Un proiect de ordonanța de urgența pus in dezbatere publica de Ministerul Muncii prevede majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari, in special cei care au protestat in ultima perioada. Potrivit proiectului, vor beneficia de cresteri salariale de 10% raportate…

- Cu mai puțin de trei saptamani inainte de alegeri, premierul Marcel Ciolacu deschide iar visteria statului pentru o noua majorare salariala pentru bugetarii cu venituri mici. Marirea ar urma sa fie acordata in doua tranșe și, ca bonus, se va face și o decontare de 500 de lei pentru cei care vor sa-și…