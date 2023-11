Stiri pe aceeasi tema

- ”Eu nu cred ca astfel de actiuni ale autoritatilor statului, institutiilor publice autonome, companiilor de stat, fac cinste si suntem morali in fata cetatenilor atunci cand stim cu ce probleme ne confruntam. Exista aceste acordari de sporuri, de salarii, nu cred ca este un lucru care se inscrie pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Bruxelles, ca in acest moment, fara exceptie, toti liderii social-democrati considera ca Romania si Bulgaria sunt indreptatite sa faca parte din Schengen. El a precizat ca a avut o discutie cu premierul spaniol Pedro Sanchez si este pe agenda presedintiei…

- Primarul municipiului Craiova, Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat, marti, ca noua lege a pensiilor „arata foarte bine”, este apropiata de Legea 127 si va contribui la corectarea inechitatilor din sistem. „Arata foarte bine (n.red.: noua lege a pensiilor) si va spun ca am tinut…

- Polițiștii din statele UE sunt in stare de alerta dupa ce au aflat despre reforma pensiilor militare din Romania. Aceștia se tem ca vor urma astfel de reforme și in alte state europene și au decis sa trimita un memoriu catre Parlamentul European și Comisia Europeana, in care sa ceara incetarea unor…

- Doar 24% dintre utilizatorii de internet utilizeaza serviciile de e-guvernare (servicii publice digitale), in comparație cu media UE de 74%, potrivit raportului Comisiei Europene privind stadiul evoluției deceniului digital, scrie Economedia. Romania are un scor de 48 in ceea ce privește serviciile…

- Marcel Ciolacu a afirmat ca a discutat cu președintele Iohannis legat de acțiunea impotriva Austriei la CJUE, in cazul in care Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen. Președintele Romaniei este comandantul suprem al armatei, este obligatoriu, indiferent daca ne iubim sau nu, sa avem…

- Legea pensiilor speciale inca se lasa așteptata. Comisia Europeana a impus mai multe condiții pentru a accepta reforma pensiilor speciale pregatita de Guvernul de la București, cum ar fi o impozitare mai mare, potrivit Realitatea PLUS.Romania trebuie sa aiba finalizata Legea pensiilor speciale pentru…

- Europarlamentarul liberal le-a transmis, miercuri, liderilor europeni, ca nu sunt capabili sa puna presiune si sa il opreasca pe cancelarul Nehammer al Austriei de a umili si sfida o tara cu 25 de milioane de cetateni europeni, prin refuzul acestuia de a accepta Romania in Schengen.