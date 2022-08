Serviciile militare britanice: Comandanții ruși întâmpină dificultăți cu trupele auxiliare din Donbas Rusia ”se lupta din ce in ce mai mult sa motiveze fortele auxiliare” din regiunea ucraineana Donbas, iar comandantii ”recurg la stimulente financiare directe”, anunta serviciul de informații al Ministerului britanic al Apararii, relateaza BBC, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul britanic al Apararii afirma joi, intr-un extras al informațiilor militare publicat pe Twitter, ca Rusia are probleme in a-și onora angajamentele privind exporturile de armament. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In ultimele 30 de zile, asaltul Rusiei spre orașul Bakhmut a fost axa sa cea mai de succes in Donbas, au precizat serviciile secrete militare britanice, potrivit Ministerului britanic al Apararii. Redam mai jos principalele concluzii ale raportului intocmit in 9 august. Fii la curent cu cele…

- Rusia este probabil sa desfașoare mine antipersonal pentru a proteja și descuraja libertatea de mișcare de-a lungul liniilor sale defensive in Donbas. Aceste mine au potențialul de a provoca pierderi semnificative atat in randul militarilor, cat și al civililor locali, au precizat serviciile secrete…

- Performanta slaba a fortelor armate ruse in timpul invadarii Ucrainei a fost costisitoare pentru conducerea militara a Rusiei, fiind foarte probabil rezultatul demiterii a cel putin sase comandanti rusi de la inceputul ostilitatilor in februarie 2022, precizeaza Ministerul britanic al Apararii, informeaza…

- Sase ofiteri de rang inalt ai armatei ruse se crede ca au fost destituiti de cand Rusia a invadat Ucraina in urma cu aproape sase luni, potrivit serviciilor de informatii britanice, citate de DPA si Focus, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul britanic Apararii sustine ca Rusia foloseste compania militara privata Wagner in Ucraina, iar pierderile suferite afecteaza, probabil, eficienta trupelor, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului ucrainean al Apararii, Oleksandr Motuzyanyk, afirma, vineri, ca pana la 70% din atacurile cu rachete rusesti sunt asupra unor orase pasnice si tinte nemilitare, transmite CNN, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Forțele armate ruse s-ar pregati pentru un nou atac in estul Ucrainei in timp ce armata ucraineana continua sa avanseze treptat in sud-vestul regiunii Herson, potrivit evaluarii privind evoluția razboiului din Ucraina publicata vineri dimineața de ministerul britanic al Apararii. Fii la curent…