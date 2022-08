Stiri pe aceeasi tema

- Compania SpaceX a miliardarului american Elon Musk a anunțat joi, 4 august, ca sistemul Starlink, care ofera acces la internet de mare viteza, este disponibil acum și in R. Moldova. In luna martie, la scurt timp dupa inceperea razboiului, Comisia pentru Situații Excepționale a decis ca serviciul Starlink…

- Directorul american de informatii Avril Haines a afirmat ca: „Trebuie sa ne asteptam la totul de la Moscova. Putin nu a renuntat la ideea de a cuceri toata Ucraina”. Folosirea arsenalului atomic de catre Rusia ține pe jar o lume intreaga. Serviciile secrete occidentale se tem ca, frustrat ca „operatiunea…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova a dispus sa fie instituit un nou punct de trecere a frontierei de stat, „Leova-Bumbata”, ce va fi deschis traficului internațional, pe segmentul moldo-roman. Decizia a fost luata in cadrul unei ședințe CSE, prezidata de prim-ministra Natalia…

- Ludovic Orban a scris pe pagina sa de Facebook despre un subiect mult disputat de multa vreme, și anume, intrarea Romaniei in spațiul Schengen. Președintele partidului Forța Dreptei, a transmis ca intrarea Romaniei in Spațiul Schengen nu este un favor pe care cineva ni-l face, ci un drept. Acesta susține…

- Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) din Republica Moldova a aprobat, in cadrul ședinței de marți, ca starea de urgența in țara sa fie extinsa cu inca 45 de zile, incepand cu 24 iunie 2022, informeaza TV8.md . Potrivit Raportului, necesitatea de prelungire a starii de urgența este determinata…

- Politia de Frontiera anunta ca 6.918 cetateni ucraineni au intrat marti in Romania, in crestere cu 25% fata de ziua precedenta. ”In data de 10.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 60.644 de persoane, dintre care 6.918 de cetateni ucraineni (in…

- Politia de Frontiera anunta ca 7.673 de cetateni ucraineni au intrat duminica in Romania, in scadere cu 15,3% fata de ziua precedenta. ”In data de 08.05.2022, ininterval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 86.381 de persoane, dintre care 7.673 de cetateni…

- Politia de Frontiera anunta ca 9.065 cetateni ucraineni au intrat sambata in Romania, in crestere cu 12,3% fata de ziua precedenta. ”In data de 07.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 91.955 de persoane, dintre care 9.065 de cetateni ucraineni (in…