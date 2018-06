Stiri pe aceeasi tema

- Austria acuza Germania de spionaj corporatist dupa ce au adunat probe ca serviciile de informații germane au spionat pe teritoriul Austriei mii de institutii precum ministere și ambasade, dar si firme, scrie Deutsche Welle. Viena cere explicații Berlinului dupa ce presa austriaca a publicat o lista…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea unei axe formate din Germania, Austria si Italia impotriva migratiei ilegale, propusa de omologul ei austriac, Sebastian Kurz, informeaza DPA. Merkel a aratat ca este nevoie de "multe astfel de forme de cooperare, nu doar de aceasta,…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat miercuri crearea unei 'axe' intre ministrii de interne ai Austriei, Germaniei si Italiei in lupta impotriva imigratiei ilegale, in timp ce tarile din UE se afla in impas pentru deblocarea reformei sistemului de azil european, relateaza AFP, informeaza…

- Austria va lupta cu antisemitismul in Europa si va sustine nevoile de securitate ale Israelului, a declarat luni, la Ierusalim, cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit dpa. Declaratia liderului austriac a venit in timpul unei vizite in Israel, intr-o aparenta incercare de a depasi…

- Serviciile de informatii germane pot continua sa supravegheze marile centre de conexiune la internet in interesul securitatii nationale, a anuntat miercuri seara Curtea federala administrativa germana, relateaza AFP. Curtea federala administrativa a anuntat intr-un comunicat ca a respins…

- Austria reduce ajutoarele sociale pentru strainii care nu vorbesc engleza sau germana. Aceeasi masura ar urma sa se aplice si in cazul familiilor mari care beneficiaza de asistenta sociala, a anuntat luni guvernul de dreapta din Austria, relateaza DPA. Protectia minima din Austria, un tip de venit lunar…