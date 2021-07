Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in urma incendiilor de pe coasta de sud a Turciei a crescut la 4 morti, pompierii luptandu-se vineri, pentru a treia zi consecutiv, cu flacarile din cauza carora zeci de sate si mai multe hoteluri au fost evacuate, informeaza Reuters. Peste 60 de incendii s-au declansat in aceasta…

- Turcia se confrunta cu incendii de proporții, fiind semnalate mai mult de 60 de focare in 17 provincii care au ieșire la Marea Egee și Marea Mediterana. Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv din sudul Turciei, a anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD),…

- Trei persoane au murit in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda și joi, pentru a doua zi consecutiv, in sudul Turciei, aproape de stațiunile tustice frecventate de romani. Joi dupa amiaza, flacarile au ajuns in apropierea hotelurilor din Marmaris și, potrivit presei locale, acestea…

- Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru…

- Trei persoane au fost gasite decedate in urma unui incendiu forestier masiv care continua sa arda joi pentru cea de-a doua zi consecutiva in sudul Turciei, au anuntat Agentia turca pentru situatii de urgenta (AFAD) si ministrul Agriculturii, autoritatile centrale continuand eforturile depuse pentru…

- In ziua de 19 Iulie 2021, la ora 16:13:03 (ora locala a Romaniei), s-a produs in vestul Turciei un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 13km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 9km S de Aydin, 90km SE de Karabaglar, 93km SE de Izmir, 100km S de Manisa, 107km V de…

- Autoritatile vamale turce au descoperit o tona de cocaina in portul Mersin, in sudul Turciei, relateaza miercuri dpa.Acesta este cea mai mare captura de cocaina realizata vreodata in Turcia, a anuntat pe Twitter ministrul Comertului, Mehmet Mus. Oficialul turc a postat miercuri o fotografie cu mai…

- Un jurnalist al agentiei nationale de presa din Turcia, Anadolu, a fost concediat vineri dupa ce a pus o întrebare în legatura cu acuzatiile deranjante facute de un sef mafiot împotriva puternicului ministru de interne, noteaza AFP și Agerpres. De trei saptamâni, Turcia traieste…