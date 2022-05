Stiri pe aceeasi tema

- Operațiunile de deminare de pe tot teritoriul Ucrainei dupa invazia rușilor vor dura intre cinci și zece ani, a declarat șeful Departamentului de Deminare Umanitra din cadrul Serviciul de Stat de Urgența, Oleh Bondar.

- Romania a donat 11 ambulante, noua din dotarea serviciilor judetene de Ambulanta si doua din dotarea SMURD, serviciilor de urgenta din Ucraina. „Autospecialele sunt complet echipate si functionale si vor fi folosite pentru evacuarea ranitilor si acordarea ajutorului medical de urgenta”, a transmis,…

- Operațiunile rusești continua sa se concentreze asupra regiunii Donbas, Mariupol și Nikolaiev, susținute de lansarea continua de rachete de croaziera in Ucraina de catre forțele navale rusești. Se așteapta ca activitatea aeriana rusa sa creasca in sudul și estul Ucrainei. In Odesa a fost declarata stare…

- Cel putin 39 de persoane – inclusiv patru copii – au fost ucise in atacul cu racheta, vineri, la Gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, anunta Serviciile ucrainene de securitate SBU, revizuind in crestere bilantul atacului, relateaza AFP. Potrivit unui bilant anterior, cel putin 35 de persoane au fost…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, care va avea loc joi, 24 februarie 2022, incepand cu ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Pe ordinea de zi a ședinței este inclusa tematica privind implicațiile asupra securitații euroatlantice in contextul…