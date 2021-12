Stiri pe aceeasi tema

- Trupele rusesti aflate la granita cu Ucraina au capacitatea de a declansa o invazie rapida si de a mobiliza resurse necesare sustinerii unui razboi de lunga durata, in cazul in care Moscova ar decide sa invadeze Ucraina, au declarat pentru CNN surse apropiate serviciilor americane de informatii.

- Trupele rusesti aflate la granita cu Ucraina au capacitatea de a declansa o invazie rapida si de a mobiliza resurse necesare sustinerii unui razboi de lunga durata, in cazul in care Moscova ar decide sa invadeze Ucraina, au declarat pentru CNN surse apropiate serviciilor americane de informatii.

- Turcia este gata sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat luni de canalul NTV, in ciuda faptului ca a iritat Moscova vanzand drone armate Kievului mai inainte in acest an pe fondul tensiunilor din estul Ucrainei, relateaza Reuters.…

- Rusia nu are de gand sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sambata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmite Reuters.

- ”Ucraina ofera acest lucru Gazprom si traderilor europeni de gaze”, a spus Serghei Nikiforov. Oleksi Danilov, secretar al consiliului pentru aparare si securitate al Ucrainei, a declarat vineri, intr-un briefing de presa, ca Kievul este pregatit sa suplimenteze tranzitul anual de gaze catre Europa cu…

- Polițiștii de frontiera din Ucraina au reținut un cetațean strain cu echipament de spionaj. Acesta se îndrepta spre Moldova prin punctul de control Palanca. Potrivit ofițerilor de presa al Serviciul de Graniceri al Ucrainei, suspectul este un cetațean al Japoniei, identificat de catre…

- Publicatiile din Ucraina si Georgia scriu despre reactia Departamentului de Stat la cooperarea Rusiei, fara acordul Ucrainei, Georgiei si al Republicii Moldova, cu regimurile ilegale pentru organizarea alegerilor in Duma de Stat, relateaza IPN.

- Serviciile de informații militare din Ucraina au pus la cale o operațiune complexa de capturare a unor presupuși mercenari din Rusia, suspectați ca au comis o parte din atrocitațile din estul Ucrainei, acolo unde separatiștii susținuți de Moscova lupta de ani de zile. Operațiunea era pe cale sa fie…