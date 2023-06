Stiri pe aceeasi tema

- Un blogger militar rus a vizitat o baza Wagner cu puțin timp inainte ca aceasta sa fie ținta unui bombardament, pe care șeful Wagner, Evgheni Prigojin, l-a atribuit Ministerului rus al Apararii (MOD).

- Declarațiile și acțiunile fondatorului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, sunt de fapt apeluri la declanșarea unui conflict civil armat, a declarat sambata Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, relateaza Hotnews . „Declarațiile și acțiunile lui Prigojin sunt de fapt apeluri la inceperea…

- Șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, urmarește sa forțeze o schimbare de conducere in cadrul Ministerului rus al Apararii, dar este „puțin probabil sa reușeasca”. Cu toate acestea, orice mișcare de acest fel ar putea avea impact asupra razboiului din Ucraina, transmite grupul de reflecție american…

- FSB (fostul KGB) a cerut sambata mercenarilor din grupul Wagner ”sa nu faca o greseala ireparabila” si sa nu execute ordinele lui Evgheni Prigojin, seful grupului, dupa ce acesta a facut apel la o revolta armata impotriva Ministerului rus al Apararii. Vladimir Putin va reacționa la ultimele evenimente…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a cerut sambata mercenarilor din grupul Wagner ''sa nu faca o greseala ireparabila'' si sa nu execute ordinele lui Evgheni Prigojin, seful grupului, dupa ce acesta a facut apel la o revolta armata impotriva Ministerului rus al Apararii, relateaza…

- Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a spus ca fortele sale au intrat din Ucraina in Rusia prin regiunea Rostov. A amenintat ca va distruge tot ce ii sta in cale in cazul in care va intampina opoziție din partea Ministerului rus al Apararii. El indeamna la revolta, dupa ce armata rusa i-ar…

- Șeful grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, s-a laudat, intr-un interviu cu Konstantin Dolgov, un blogger pro-rus, ca oamenii sai sunt cei mai buni luptatori din lume, dar a laudat armata ucraineana pentru lupta apriga dusa pentru apararea orașului Bahmut, informeaza CNN, citat de News.ro.„Acum…

- Serviciile secrete britanice susțin ca armara rusa ”copiaza” metoda folosita de gruparea Wagner pentru a recruta ruși in armata, potrivit Business Insider. Un raport facut public joi arata ca armata rusa recruteaza deținuți din inchisori pentru a-i trimite in Ucraina. ”Ministerul rus al Apararii din…