Stiri pe aceeasi tema

- Mihailo Podoliak, consilier al sefului cancelariei prezidentiale din Ucraina, a declarat pe Twitter, dupa noul atac cu drone asupra Moscovei, ca vor exista mai multe „drone neidentificate”.„Moscova se obișnuiește rapid cu un razboi cu drepturi depline, care, la randul sau, se va muta in curand pe…

- Este a doua asemenea acuzație pe care Serviciul de Securitate al Rusiei (FSB) il face in aceasta saptamana. Potrivit presei de stat din Rusia, nava asupra careia s-au gasit joi explozibili era in drum din Turcia catre Rusia pentru a incarca cereale și a intrat anterior intr-un port ucrainean, relateaza…

- Rusia ar putea incepe atacarea navelor civile de pe Marea Neagra care se indreapta spre porturi ucrainene, avertizeaza Guvernul britanic, iar premierul Rishi Sunak a catalogat drept "inacceptabile" tentativele Moscovei de blocare a tranzitului cerealelor ucrainene, noteaza Mediafax."Marea Britanie…

- Amenintarile impotriva navelor civile care navigheaza in Marea Neagra sunt „inacceptabile”, a declarat vineri un inalt responsabil ONU, dupa declaratiile Moscovei si Kievului facute ca urmare a retragerii Rusiei din acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, transmite AFP. „Amenintarile…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, 21 iulie, ca doreste sa-l convinga pe omologul sau rus Vladimir Putin sa relanseze acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, care a expirat luni seara, relateaza Agerpres . ”Cred ca vom reusi sa asiguram continuarea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit miercuri despre oamenii care au pierit in inundatiile cauzate de distrugerea barajului Kahovka, adaugand ca ucrainenii care incearca sa ii salveze pe sinistrați sunt impuscati de fortele Moscovei, informeaza dpa, preluat de agerpres.ro . „Oameni, animale…

- Moscova incearca sa securizeze ce poate din regiunile anexate ilegal și inființeaza o noua companie de cai ferate care sa lege Donbasul, Herson și Zaporojie de Rusia. Pe plan militar, forța pare sa fi scazut puternic, lucru remarcat și de experții Institutului american pentru Studiul Razboiului, care…

- Serviciile de informatii militare ucrainene au negat marti orice implicare a Kievului in atacul cu drone impotriva Kremlinului, denuntat recent de Moscova, si au indicat drept posibili autori ai presupusului atac opozitia din Rusia sau diferitele factiuni aflate in conflict in sferele puterii ruse,…