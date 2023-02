Serviciile de securitate din Norvegia avertizează că Rusia va spiona şi mai mult industria energetică a ţării “Am asistat la aparitia ambitiilor Rusiei de a exercita presiuni asupra securitatii energetice europene. Prin urmare, PST se asteapta ca, in 2023, Rusia sa incerce sa adune informatii despre majoritatea aspectelor legate de sectorul petrolului, gazelor si energiei din Norvegia”, mentioneaza raportul PST. Desi este “putin probabil” ca Rusia sa efectueze acte de sabotaj pe teritoriul norvegian in 2023, situatia s-ar putea schimba, daca Moscova va dori sa-si intensifice conflictul cu NATO si cu Occidentul, avertizeaza PST. Raportul de evaluare a amenintarilor la adresa Norvegiei este primul de la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Experții Institutului american pentru studierea razboiului (ISW) afirma ca Rusia „ar putea din nou sa desfașoare campanii de informare sub acoperire”, multe dintre acestea avand ca scop intreruperea sau incetinirea ajutorului militar occidental acordat Ucrainei, transmite BBC . Printre exemplele de…

- „Astazi este o zi cu vesti extrem de bune pentru Ucraina. Exista o coalitie a tancurilor. Exista o decizie de a lansa furnizarea de tancuri pentru apararea noastra, tancuri moderne”, a spus Volodimir Zelenski, care a multumit cancelarului german Olaf Scholz, presedintelui Joe Biden si aliatilor.El spune…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de o scadere brusca a livrarilor catre Europa in urma sancțiunilor occidentale impotriva ofensivei din Ucraina. Directorul general al Gazprom, Alexei Miller,…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, s-a declarat „convins” ca Rusia isi va atinge obiectivele din Ucraina cu „rabdare” si „perseverenta”, in special recunoasterea celor patru regiuni ucrainene a caror anexare o revendica Moscova, relateaza AFP.„Sunt convins ca datorita perseverentei noastre, rabdarii…

- Mark Hertling, unul dintre foștii comandanți ai trupelor americane din Europa, a ironizat duminica anunțul facut in Ajunul Craciunului de președintele rus Vladimir Putin potrivit caruia Moscova este dispusa sa negocieze „soluții acceptabile” pentru incheierea razboiului din Ucraina. „Putin a spus in…

- Liderii din Europa și chiar SUA au acuzat Moscova pentru exploziile care au lovit conductele submarine de gaze naturale. Dar unii oficiali occidentali se indoiesc acum ca Kremlinul a fost responsabil, scrie Washington Post.La sfarșitul lunii septembrie, mai multe explozii au avariat grav conductele…

- Federatia Rusa ar avea in plan sa invadeze si Republica Moldova la inceputul anului 2023, iar punerea in aplicare a scenariului depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, a declarat luni directorul Serviciului de Informatii si Securitate (SIS) din Moldova, Alexandru Musteața, intr-un interviu pentru…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…