Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul românesc EmailTree AI, fondat în ianuarie 2019, cu birouri în Sibiu, Timișoara și Luxemburg, a început sa ofere o soluție pentru serviciile de relații cu clienții bazata pe Inteligența Artificiala (AI) pentru un sucursala din Luxemburg a unui mare jucator telecom.Citeste…

- Serviciile de streaming video precum HBO Go, Netflix sau Amazon Prime Video au date despre preferințele și brandurile favorite ale utilizatorilor sai și cauta noi modalitați de a le utiliza pentru a obține venituri. Startup-ul Mirriad a dezvoltat o modalitate prin care aceste platforme pot plasa reclame…

- Centrele de Relații cu Clienții CEZ Vanzare nu vor avea program de lucru cu publicul in perioada 25 – 27 decembrie 2019 și 01 – 03 ianuarie 2020, reluandu-și activitatea in data de 30 decembrie 2019, respectiv 06 ianuarie 2020. Legislația in vigoare in domeniul muncii reglementeaza zilele de 25 și 26…

- *** Hanna Instruments Scientific Park angajeaza operatori productie, strungari, frezori, matriteri, electronisti si specialisti IT. Relatii la telefon 0730 709599 sau email [email protected] *** Brantner ANGAJEAZA ELECTRICIAN AUTO SI LACATUS MECANIC Curriculum vitae se poate transmite la adresa de…

- Un pensionar japonez a fost retinut dupa ce a sunat la serviciul clienti al operatorului sau de telefonie de circa 24.000 de ori in doi ani, pe motiv ca respectiva companie nu si-a respectat contractul, potrivit politiei si mass-media locale, informeaza AFP, titreaza Agerpres. Barbatul, in varsta de…

- *** BRANTNER ANGAJEAZA CONDUCATOR AUTO. Cerinte: – Permis auto categoria C – Experienta constituie avantaj – Aptitudini foarte bune de conducere auto – Atitudine pozitiva – Responsabilitate Curriculum vitae se poate transmite la adresa de email [email protected]; numar telefon contact 0360/100305…

- Dar nu doar la piscine din stațiuni sau orașe avem parte de peisaje „americane” intiparite in memoria noastra. Unii chiar și-au amenajat in curtea casei o mica sau mai mare piscina. E adevarat, nu e o opțiune ieftina, dar nici nu inseamna ca te lasa cu contul gol. Mai ales daca sunteți…

- RADNA. Deșeurile ramase, dupa restaurare, in podul celui mai de succes obiectiv turistic din Arad, Basilica Papala Maria Radna, au fost adunate, sambata, cu ajutorul voluntarilor. Muncitorii care au lucrat timp de trei ani la restaurarea completa a manastirii au lasat in urma lor o mulțime de deșeuri,…