Serviciile de pașapoarte își prelungesc programul de lucru Serviciile de pașapoarte București și Ilfov iși vor prelungi programul de lucru cu publicul pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri și pentru a reduce aglomerația. Astfel, in zilele de luni, marți și miercuri serviciile de pașapoarte vor funcționa pana la ora 18.30, iar in zilele de joi și vineri pana la ora 16.30. Programul prelungit va fi valabil in perioada 23 iulie – 31 august a.c., cand experiența ultimilor ani a aratat ca numarul cetațenilor care solicita pașapoarte este mai ridicat comparativ cu restul anului. In cadrul masurilor de eficientizare a activitații de eliberare… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

