- Serviciile de pașapoarte București și Ilfov iși vor prelungi programul de lucru cu publicul pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri și pentru a reduce aglomerația. Astfel, in zilele de luni, marți și miercuri serviciile de pașapoarte vor funcționa pana la ora 18.30, iar in zilele de joi…

- Pasapoartele simple electronice care se vor emite incepand de vineri pentru persoanele adulte vor avea valabilitate 10 ani, informeaza Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis AGERPRES. MAE aminteste ca de vineri intra in vigoare modificarile aduse Legii 248/2005 privind regimul liberei…

- Un nou sediu pentru Serviciul de eliberare a pasapoartelor va functiona, incepand de luni, in mallul ParkLake din Sectorul 3 al Capitalei, urmand sa fie relocate sediile din Soseaua Pipera si din Piata Amzei. Dupa deschiderea acestui nou sediu, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov vor fi eliberate pasapoarte…

- Pașapoartele simple pentru București și Ilfov se vor elibera din noul sediul inființat in incinta mall-ului ParkLake, din sectorul 3 al Capitalei. Tot acolo se vor depune și cererile de eliberare a documentelor noul sediu fiind operațional din data de 16 iulie. Serviciile de pașapoarte din Pipera și…

- "Cetatenii care au depus pana in prezent sau vor depune in intervalul 11-13 iulie cereri pentru eliberarea documentelor de calatorie la sediile din Pipera si Piata Amzei isi vor putea ridica pasaportul din punctul de lucru situat in ParkLake", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne…

- Un nou sediu pentru Serviciul de eliberare a pasapoartelor se va deschide saptamana viitoare in mall-ul ParkLake din Sectorul 3 al Capitalei, urmand sa fie relocate acolo sediile din Soseaua Pipera si din Piata Amzei. Dupa deschiderea acestui nou sediu, pentru regiunea Bucuresti-Ilfov vor fi eliberate…

- Incepand cu data de 5 iunie 2018, orele 12:30 (ora Romaniei), cetațenii romani care intenționeaza sa calatoreasca in Canada fara viza vor putea solicita acordarea eTA numai in baza unui pașaport simplu electronic (cu date biometrice). In consecința, pașapoartele simple temporare și pașapoartele…