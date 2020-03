Stiri pe aceeasi tema

- Cele sase persoane din Hunedoara depistate pozitiv cu COVID-19 au intrat in contact cu femeia de 26 de ani care nu a respectat izolarea la domiciliu si careia i s-a intocmit dosar penal, a anuntat Grupul de Comunicare Strategica (GCS), informeaza AGERPRES . Este vorba despre trei femei, in varsta de…

- Nu in toate cazurile infectarea cu noul coronavirus (COVID-19) este vizibila prin simptome specifice (tuse, febra, dificultati in respiratie), avertizeaza Grupul de Comunicare Strategica din cadrul MAI, care a emis un numar de 15 noi recomandari pentru prevenirea raspandirii virusului.

- A fost confirmat cel de- al 32-lea caz de imbolnavire cu noul coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba de un barbat in varsta de 38 ani din Iasi, contact cu un caz confirmat in Varșovia. Acesta era in autoizolare din data de 9 martie. Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Interne prezinta modelul declaratiei care trebuie completata la intrarea in Romania, precizand ca furnizarea de date eronate poate duce la pedepse cu inchisoarea. Cei care completeaa declaratia trebuie sa precizeze cat timp raman an Romania, sa prezinte datele personale…

- Din 15 cazuri confirmate cu coronavirus, 5 persoane sunt vindecate Cele 10 persoane infectate cu coronavirus care sunt internate acum în spitale din tara noastra au o stare generala de sanatate buna, iar pacientii în vârsta si care au boli cronice sunt monitorizati cu atentie,…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anuntat luni, la ora 12.00, ca, in prezent, in Romania, se afla in carantina institutionalizata 27 de persoane, pentru care se efectueaza verificari pentru a depista daca au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) informeaza joi ca Romania are in carantina instituționalizata 38 de persoane testate pentru a vedea daca au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus) și peste 11.000 de persoane sunt in izolare acasa. Starea de sanatate a celor cinci pacienti confirmati si internati…

- Starea de sanatate a celor trei persoane identificate pe teritoriul Romaniei ca fiind purtatoare a virusului COVID-19 (coronavirus) este, in continuare, buna. Informarea a fost facuta sambata seara de Grupul de Comunicare Strategica, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, problemele medicale…