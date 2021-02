Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. Acesta prevede ca bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.451,7…

- Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost publicat, joi seara, pe site-ul Ministerului Finantelor. Acesta prevede ca bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 174.102,0 milioane lei, iar la cheltuieli in suma de 318.456,6 milioane lei credite de angajament si in suma de 261.451,7…

- Primarul sectorului 1, Clotilde Armand, care a aparut in campania electorala cu o masca viziera din plastic transparent, șocheaza din nou și apare cu o masca de protecție normala, dar pe care o ține sub nas. Foarte fericita ca șeful ei, Dan Barna, a venit sa o viziteze la primarie, Clotilde Armand a…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca s-ar putea renunța la masca de protecție in timpul orelor de sport, dar trebuie sa vorbeasca și cu ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, sa fie de acord. Ministrul Educației a dat exemplele celor mai multe țari din Europa, in care masca de protecție…

- Marcel Ciolacu a inceput sa poarte masca de protecție la toate evenimentele la care participa, indiferent ca sunt in spațiu inchis sau deschis. Asta e vestea buna. Cealalta este ca nu are de unde sa iși procure tot timpul, pentru ca luni in Parlament a declarat ca masca pe care o avea pe fața o […]…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) din SUA a difuzat imagini cu participanti la violentele de miercuri de pe Dealul Capitoliului pe retelele de socializare, in speranta de a obtine ajutor din partea publicului pentru identificarea acestora, relateaza vineri DPA, preluata de Agerpres. FBI ofera de…

- Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, pe data de 27 decembrie, politistii de frontiera au desfasurat, in baza unor informatii, o actiune pe linia prevenirii si combaterii traficului international cu autoturisme furate, relateaza G4media. Astfel, a fost depistat in municipiul Constanta, un autoturism…

- Aproape jumatate dintre voturile prin corespondența au fost returnate Autoritații Electorale Permanente, pana joi, 3 decembrie, ora 23:59, data limita de primire a voturilor prin corespondenta. Operatorul postal national a fost nevoit sa explice cum de ce au fost ratați destinatarii. Printr-un comunicat…