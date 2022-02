Stiri pe aceeasi tema

- "Aceasta noua activitate reprezinta o schimbare in tiparul desfasurarilor de grupuri de lupta (tancuri, transportoare blindate de trupe, artilerie si echipamente de sprijin) observate anterior", a informat duminica Maxar intr-un comunicat.Statele Unite ar avea informatii conform carora ordinul de a…

- Statele Unite și aliații sai vor raspandi ferm și sever la o eventuala invadare a Ucrainei de catre Rusia. Mesajul a fost transmis de președintele american, Joe Biden, in cadrul unei discuții telefonice cu omologul sau rus, Vladimir Putin.

- Președintele american Joe Biden i-a spus sambata președintelui Vladimir Putin ca o invazie rusa a Ucrainei va aduce un raspuns decisiv și rapid din partea Occidentului, va produce suferința pe scara larga și va diminua pozitia Rusiei in lume. In cel mai recent efort de a evita ostilitațile, cei doi…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- "Presedintele Biden a precizat clar ca Statele Unite si aliatii sai vor raspunde energic daca Rusia va invada Ucraina", a declarat purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, intr-un comunicat.Psaki a mai spus ca presedintele Biden si-a exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice, inclusiv pentru…

- În ajunul unei întâlniri între Joe Biden și Vladimir Putin, Casa Alba anunța ca daca Rusia ataca Ucraina, Statele Unite sunt gata sa ia sancțiuni financiare și sa mai staționeze trupe în Europa dar nu sa mearga atât de departe cu un raspuns militar direct, scrie AFP.Un…

- Ziarul american Washington Post a scris ca serviciile secrete ale SUA au informații potrivit carora Rusia s-ar pregati pentru o ofensiva impotriva Ucrainei, pe mai multe fronturi, anul viitor, a informat Agerpres. In replica, țara condusa de Vladimir Putin a dezmintit ca ar avea intentia de a invada…

- Rusia se pregateste pentru o ofensiva in Ucraina cu pana la 175.000 de militari, anul viitor, scrie ziarul Washington Post, citat de AFP. Publicatia americana da si alte detalii care par sa confirme temerile Ucrainei: potrivit unui inalt responsabil american, ar urma sa fie trimise 100 de batalioane…