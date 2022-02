Situația devine tot mai tensionata in regiunile separatiste din estul Ucrainei in condițiile in care Kremlinul a ordonat primirea in Rusia, ca refugiați, a civililor din zona, insa cu excepția barbaților care au primit ordin de mobilizare. SUA au criticat mișcarea Rusiei de a evacua regiunile separatiste drept o „manevra cinica”. In același timp, spionajul militar ucrainean susține ca serviciile ruse au minat obiective de infrastructura din Donețk cu scopul de a le arunca in aer. ACTUALIZARE 19 FEBRUARIE 7.30. Peste 40% din fortele ruse relocate la frontierele Ucrainei sunt in prezent in pozitie…