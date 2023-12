Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au aprobat, in sedinta de plen de marti, transferul a 15 unitati sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor in subordinea altor ministere si institutii cu retea sanitara proprie. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transferul a 15 unitati sanitare cu paturi…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care prevede ca 15 unitati sanitare cu paturi din subordinea Ministerului Transporturilor sunt transferate in subordinea altor ministere si institutii cu retea sanitara proprie. Legea merge la promulgare.Proiectul de lege are ca obiect de reglementare…

- Informații utile pentru perioada 30 noiembrie 2023 – 03 decembrie 2023 Avand in vedere zilele libere, Direcția de Sanatate Publica Iași vine in sprijinul populației cu urmatoarele informații: Spitale care asigura urgențele medicale prin Unitați de Primire Urgențe la nivelul județului Iași:…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care aduce modificari la Codul penal, in sensul in care persoanele condamnate definitiv, care in 7 zile nu se prezinta pentru a fi pusa in executare pedeapsa, vor avea pedeapsa suplimentara intre 6 luni si 3 ani pentru o infractiune asimilata…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea si decontarea serviciilor medicale stomatologice si tratamentelor dentare pentru persoanele diagnosticate cu tulburare de spectru autist. S-au inregistrat 264 de voturi pentru acest proiect. Actul normativ modifica in acest sens…

- Camera Deputatilor a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea si decontarea serviciilor medicale stomatologice si tratamentelor dentare pentru persoanele diagnosticate cu tulburare de spectru autist. S-au inregistrat 264 de voturi pentru acest proiect. Actul normativ modifica in acest sens…

- Ieri, Camera Deputatilor a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege care prevede ca sporul de pana la 30% acordat personalului medical care executa, conduce sau coordoneaza sarcini de serviciu in conditii de pericol deosebit, pe perioada starii de urgenta si trei luni dupa incetarea acesteia,…

- Blocul National Sindical (BNS) anunta, miercuri, ca sustine in mod ferm greva de avertisment planificata pentru vineri, 15 septembrie 2023, intre orele 7:00 si 9:00, de catre Federatia Nationala Feroviara Miscare Comercial Vagoane si Federatia Elcatel. In acest intervel, circulatia trenurilor va fi…