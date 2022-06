Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de informatii militare ucrainene apreciaza ca Rusia are capacitatea de a continua inca un an razboiul, in care artileria a devenit componenta principala, iar trupele ruse le depasesc semnificativ la acest capitol pe cele ucrainene, astfel ca Ucraina are nevoie de mai multe arme grele occidentale…

- UPDATE 3 Serviciile de informatii ucrainene estimeaza ca razboiul cu Rusia s-ar putea prelungi cel putin pana la sfarsitul anului, intrucat presedintele rus Vladimir Putin nu este dispus sa renunte la planurile sale de cucerire si accepta o confruntare prelungita cu Ucraina, relateaza agentia EFE. „Putin…

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un „punct de cotitura” in luna august, iar Rusia va fi invinsa „inainte de sfarsitul anului”, a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene, asigurand ca armata va reusi sa recucereasca intregul teritoriu, relateaza AFP. Victoria nu va fi „usoara”, dar…

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un "punct de cotitura" in luna august, iar Rusia va fi invinsa "inainte de sfarsitul anului", a declarat seful serviciilor de informatii militare ucrainene, asigurand ca armata va reusi sa recucereasca intregul teritoriu.

- Razboiul din Ucraina va ajunge la un "punct de cotitura" in luna august, iar Rusia va fi invinsa "inainte de sfarsitul anului", a prezis seful serviciilor de informatii militare ucrainene.

- Serviciile speciale rusesti planifica sa provoace atentate teroriste in localitatile din apropierea granitei cu Ucraina. Avertismentul a fost lansat de seful Directiei principale de informatii de la Kiev (GUR), Kiril Budanov. Acesta a declarat ca astfel autoritatile de la Moscova vor sa ii porneasca…

- Exista doua paliere pe care razboiul cibernetic intre Ucraina și Rusia are loc in prezent, spune expertul in securitate Alex „Jay” Balan, cu o experiența de peste 20 de ani in acest business și Director pentru Security Research la Bitdefender. Primul palier e cel al implicarii benevole, descentralizate,…

- Razboiul din Ucraina intra intr-o „faza critica” odata cu concentrarea asupra regiunii Donbas, noteaza seful NATO. Pe de alta parte, expertii in domeniul apararii indica faptul ca Rusia ar putea avea nevoie de saptamani bune pana sa fie din nou pregatita de lupta, relateaza The Telegraph.