Stiri pe aceeasi tema

- Moscova a desfasurat drone iraniene in razboiul sau declansat asupra Ucrainei, in conditiile in care propriile stocuri de arme se reduc, potrivit unei evaluari facute de analisti britanici in domeniul informatiilor, transmite Reuters și Agerpres . Rusia cumpara arme de la state aflate pe lista celor…

- Rusia se prabuseste, se prabuseste si Transnistria: locuitorii din regiunea separatista refuza sa se mai inroleze in armata lui Putin si incep sa dezerteze din unitatile de pe teritoriul acestei regiuni separatiste, sustine directia de informatii a armatei ucrainene. Directia de Informatii a Ministerului…

- Omul de afaceri rus Mihail Hodorkovski, cunoscut opozant al lui Putin, a postat pe pagina sa de Twitter, un document „scurs” din Ministerul de Finanțe, datat 28 iulie. Potrivit acestuia, Rusia ar fi platit aproape 6 miliarde de euro catre familiile militarilor decedați.

- Razboi in Ucraina, ziua 183. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost ranite miercuri, in urma unui atac cu rachete rusești asupra unei gari ucrainene, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce Ucraina a marcat aniversa

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si 50 au fost ranite miercuri intr-un atac rus asupra unei gari din centrul Ucrainei, a anuntat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in fata Consiliului de Securitate al ONU, relateaza AFP.

- Intr-o conversatie interceptata cu tatal sau, un soldat rus a marturisit ca "au folosit din belsug „diverse lucruri" in Ucraina, care in general sunt considerate interzise". Serviciile de informatii militare ucrainene au interceptat o convorbire audio intre un soldat rus si tatal sau, in care invadatorul…

- Cel puțin 32 de persoane au fost ucise in Madagascar, intr-o zona situata la nord de capitala, dupa ce bandiți locali cunoscuți sub numele de „dahalo" au incendiat case, potrivit declarațiilor Ministerului Apararii citate de Reuters, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Serviciile ruse de informatii si-au amplificat activitatile de spionaj in estul Europei intr-o incercare de a identifica si urmari rutele prin care au loc livrarile de arme in Ucraina, relateaza Ukrainska Pravda, citand Directia Principala de Informatii din Ucraina.