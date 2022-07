Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto francez Renault a raportat marti o scadere de aproape 30% a numarului de vehicule vandute in primul semestru al acestui an comparativ cu perioada similara a anului trecut, dupa oprirea activitatilor pe piata din Rusia, a doua mare piata a sa, in contextul invaziei din Ucraina, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a exprimat sambata ingrijorarea ca Ucraina ar putea fi obligata sa incheie cu Rusia o pace neconvenabila, transmite Reuters, potrivit stiri.tvr.ro. Consecintele economice ale razboiului creeaza o presiune asupra Kievului, a aratat prim-ministrul Regatului Unit la…

- Marea Britanie trebuie sa aiba o armata capabila sa lupte in Europa și sa invinga Rusia, a spus noul șef al armatei britanice, citat de presa locala și de agenția Reuters . Premierul britanic Boris Johnson, un susținator puternic al Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, a exclus trimiterea de trupe britanice…

- Kremlinul a declarat joi ca planurile SUA de a vinde Ucrainei drone MQ-1C Gray Eagle care pot fi armate cu rachete Hellfire nu vor schimba parametrii a ceea ce Rusia numeste o operatiune militara speciala, relateaza Reuters. Reuters a relatat miercuri despre intentia administratiei Joe Biden de a vinde…

- Presedintele Joe Biden a afirmat luni ca Statele Unite nu vor trimite Ucrainei sisteme de rachete care pot lovi Rusia, transmite Reuters. Liderul de la Casa Alba a dezmintit implicit stiri conform carora guvernul american se pregateste sa le trimita ucrainenilor rachete avansate cu raza lunga de actiune,…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat, joi, la Belgrad, ca Uniunea Europeana (UE) doreste sa accelereze integrarea tarilor din Balcanii de Vest in fata provocarilor cauzate de invadarea Ucrainei de catre Rusia, transmite EFE. „Provocarile de astazi necesita noi moduri de gandire…

- Marea Britanie a anunțat, vineri, ca impus cel mai recent pachet de sancțiuni impotriva Rusiei din cauza invaziei Ucrainei, vizand rețeaua financiara a președintelui Putin, inclusiv pe fosta soție și verii acestuia, transmite Reuters. ”Vom continua cu sancțiuni impotriva tuturor celor care ajuta și…

- Ministerul britanic al Apararii a dezvaluit noi detalii despre planurile rușilor in Ucraina. Potrivit instituției, trupele lui Putin vor sa preia controlul in regiunea Marii Negre, scrie Realitatea.md . Ocupanții ruși ar urma sa se focuseze pe ocuparea orașelor Herson, Mariupol și Odesa. Responsabilii…