Stiri pe aceeasi tema

Serviciul de informații al Ministerului Apararii din Ucrainei susține ca Federația Rusa folosește Crimeea drept trambulina pentru orice viitoare operațiuni militare, potrivit RBC-Ucraina.

Un reprezentant al Direcției de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei susține ca Rusia a pierdut pana acum mai mult de 55% din rachete. Potrivit acestuia, toamna va decide soarta razboiului.

Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a anunțat ca a reținut un cetațean al Ucrainei care ar lucra pentru serviciile militare de la Kiev.

Armata rusa si-a intensificat vineri atacurile aeriene asupra pozitiilor ucrainene, in incercarea de a-si scoate din impas ofensiva desfasurata in Donbas, in estul Ucrainei, relateaza agentia EFE, potrivit agerpres.

Federația Rusa poate folosi unitați formate din prizonieri pentru a controla populația din parțile ocupate ale Ucrainei. Acest lucru contribuie la o scadere a eficacitații operațiunilor de contra-gherila. La astfel de concluzii au ajuns analiștii Institutului American pentru Studiul Razboiului (ISR).

Un raport declasificat al Centrului pentru Securitatea Comunicațiilor - serviciul canadian de informații responsabil pentru informații electronice externe - arata ca Rusia cauta modalitați de a lansa atacuri cibernetice impotriva țintelor din statele membre ale Uniunii Europene și NATO.

Un sondaj de opinie realizat in randul ucrainenilor arata ca 90,3% din populatia chestionata este increzatoare in victoria Ucrainei in razboiul cu Federația Rusa - transmite agentia nationala de presa Ukrinform, citata de Rador.

Forțele armate ale Ucrainei se pregatesc sa lanseze lovituri de artilerie din regiunea Sumi asupra regiunilor de frontiera ale Rusiei pentru a provoca focuri de riposta, a declarat miercuri șeful Centrului național de control al apararii din Federația Rusa, generalul-colonel Mihail Mizintsev.