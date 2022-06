Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei cu rachete asupra Kievului, lansat duminica dimineata, a fost probabil o incercare de a intrerupe furnizarea de echipamente militare occidentale catre unitatile ucrainene din prima linie, a precizat Ministerul britanic al Apararii in raportul zilnic de informatii, pe contul de Twitter.…

- Potrivit estimarilor serviciilor secrete britanice, pina in prezent, pina la 1.700 de aparatori Azovstal din Mariupol s-au predat trupelor ruse. Nu se știe ciți luptatori mai ramain pe teritoriul uzinei, transmite RBC-Ucraina cu referire la Twitter-ul Ministerului Britanic al Apararii. "Probabil s-au…

- Rusia a negat luni ca nu ar mai dispune de suficiente rachete ghidate de inalta precizie, asa cum a afirmat anterior Ministerul britanic al Apararii intr-unul din buletinele sale despre evolutia conflictului din Ucraina, relateaza EFE si Interfax, potrivit agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia a lansat atacuri cu rachete in zone din centrul și vestul Ucrainei, care nu fusesera atinse pana acum. Trei centrale termice din Liov au fost afectate de bombardamente. De asemenea, atacurile au avut ca ținta transportul de echipamente militare in Ucraina.

- Rusia a confirmat duminica, 1 mai, atacul de la aeroportul din Odesa, in sudul Ucrainei. Ministrul rus a Apararii sustine ca atacul avizat distrugerea unui hangar cu arme si munitie pe care armata ucraineana le-ar fi primit de la SUA si aliati.

- Forțele ucrainene au reocupat orașe și poziții defensive la periferia estica a Kievului, a declarat vineri Ministerul britanic al Apararii in ultima sa actualizare a informațiilor, citata de CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Baza comuna NATO Lvov, armament american. Cel putin noua persoane au murit si 57 au fost ranite in atacul aerian de duminica al fortelor ruse asupra bazei militare occidentale de la Iavoriv, in vestul Ucrainei, in apropiere de granita cu Polonia, a anuntat guvernatorul regiunii Lvov, potrivit Reuters.…