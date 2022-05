Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii al Rusiei anunța obiectivele pentru cea de-a doua faza a „operațiunii speciale”. „Una dintre sarcini este stabilirea controlului deplin asupra Donbasului și a Ucrainei de Sud, ceea ce va permite crearea unui coridor terestru catre Crimeea și o ieșire catre Transnistria”, a declarat…

- Pentagonul a declarat miercuri ca a evaluat cum Ucraina ar putea caștiga razboiul impotriva Rusiei, chiar daca oficialii americani vorbesc despre riscul unui conflict prelungit. „ Desigur ca pot caștiga asta”, a declarat purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, intr-un briefing de presa. „…

- A trecut mai bine de o luna de cand Rusia a atacat pentru prima data Ucraina, iar conflictul dintre cele doua țari este in plina desfașurare chiar și in aceste momente. Recent, Serviciile de informații britanice și americane au facut o serie de declarații controversate, despre ce se intampla, de fapt,…

- Videoclipul difuzat de serviciile de urgența de stat ucrainene ii arata pe pompierii care se lupta cu un incendiu mare dupa ce o racheta a avariat o cladire rezidențiala din capitala Ucrainei, Kiev. Mai multe etaje ale cladirii erau inca in flacari la cateva ore dupa atacul din cartierul Podilskyi al…

- Forțele ruse s-au deplasat cu aproximativ trei mile mai aproape de Kiev in ultimele 24 de ore, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii, dupa ce ofensiva din vestul Ucrainei sugera o noua direcție in razboi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Sefii serviciilor americane de informatii au considerat marti putin probabil ca presedintele rus Vladimir Putin sa fie descurajat si ca acesta si-ar putea intensifica asaltul asupra Ucrainei, in pofida esecurilor militare in desfasurarea invaziei si a dificultatilor economice rezultate in urma sanctiunilor…

- Statele Unite ar avea informatii conform carora ordinul de a invada Ucraina a fost transmis comandamentelor ruse, au afirmat duminica mai multe mass-media americane citand surse anonime din serviciile de informatii, informeaza AFP. Aceste informatii l-ar fi determinat pe presedintele Joe Biden vineri…

- O nava rusa a alungat un submarin american in apele rusești din Pacific, dupa ce a ignorat ordinul de a ieși la suprafața, a anunțat sambata agenția de presa Interfax, citand Ministerul Apararii. Rusia a acuzat Washingtonul ca a incalcat dreptul internațional și a creat o amenințare la adresa…