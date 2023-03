Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul pierderilor semnificative de forțe convenționale in timpul unui razboi pe scara larga impotriva Ucrainei, Rusia va deveni mai dependenta de mijloacele militare neconvenționale și este probabil sa se bazeze din ce in ce mai mult pe acestea pentru a-și pune in aplicare obiectivele. Raportul…

- Este putin probabil ca Rusia sa captureze semnificativ mai multe teritorii in acest an, potrivit directorului national de informatii al SUA, Avril Haines, relateaza The Guardian. Avril Haines a declarat in cadrul unei audieri in Senat ca armata rusa va fi probabil incapabila sa continue nivelul actual…

- Rusia ar putea prelungi cativa ani razboiul din Ucraina si, desi Moscova vrea evitarea escaladarii conflictului spre o confruntare directa cu Statele Unite si NATO, exita riscuri in acest sens, conform evaluarii Comunitatii serviciilor de informatii americane.Rusia "probabil nu vrea un conflict militar…

- Romania si NATO s-au implicat in zadarnicirea razboiului hibrid dus de Rusia impotriva regimului de la Chisinau. Vazand ca nu prea ii merge in Ucraina, Putin s-a gandit sa dea lovitura in Republica Moldova, un stat fara armata capabila sa apere tara.

- Rusia reprezinta o amenințare militara clara in zona imediata a Suediei, dar forțele sale sunt in mare parte ocupate in razboiul din Ucraina, a declarat luni Serviciul suedez de informații militare și securitate (MUST), scrie Reuters . „Ordinea europeana de securitate așa cum o cunoaștem a incetat…

- Seful adjunct al Direcției Principale de Informații (GUR) din Ministerul Apararii de la Kiev, Vadim Skibitki, sustine ca Rusia poate trimite pe front mai multe unitați de elita, inclusiv parașutiști. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Șeful apararii americane, Mark Milley, a declarat vineri (20 ianuarie) ca nu crede ca forțele ucrainene ar putea alunga toate trupele rusești din parțile din Ucraina pe care rușii le-au cucerit. „Din punct de vedere militar, aceasta este o lupta foarte, foarte dificila”, a declarat generalul american…