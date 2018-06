Stiri pe aceeasi tema

- Phenianul nu a raspuns in ultimele zile la intrebarile Washingtonului legate de pregatirile logistice pentru summitul de la 12 iunie, a declarat joi secretarul de stat american Mike Pompeo, dupa ce presedintele Donald Trump a anuntat anularea intalnirii prevazute sa aiba loc in Singapore cu liderul…

- Presedintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justitiei al SUA, sugerand ca agentia FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informatii despre campania prezidentiala din anul 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca inca nu este clar daca summitul planificat cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un va avea totusi loc si a spus ca va continua sa insiste pe denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza Reuters. 'Vom vedea', le-a spus Trump ziaristilor…

- Donald Trump a ordonat Pentagonului sa pregateasca diverse modalitati in vederea unei reduceri a numarului militarilor americani stationati in Coreea de Sud, dezvaluie The New York Times (NYT), citand mai multe persoane la curent cu aceste deliberari, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a calificat drept 'scandalos' ceea ce a fost 'dezvaluit' de publicatia The New York Times cu privire la intrebarile pe care ar dori sa i le adreseze procurorul special pentru ancheta privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din…

- Experti din serviciile secrete americane incearca sa-i creioneze un profil psihologic dictatorului nord-coreean Kim Jong-un pentru a-i oferi presedintelui Donald Trump un avantaj daca va avea loc mult trambitata intalnire dintre cei doi, scrie Reuters.

- Seful Serviciului de informatii externe rus, Serghei Nariskin, a declarat miercuri ca otravirea fostului agent dublu Serghei Skripal, in Marea Britanie, este un act de provocare comis de serviciile secrete britanice si americane, transmite Reuters. ''Chiar si in cazul Skripal, o provocare monstruoasa…