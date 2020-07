Stiri pe aceeasi tema

- Autovehiculele abandonate, stationate sau parcate neregulamentar vor fi ridicate de primarie, iar proprietarii le vor putea recupera contracost, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harsovschi. El a spus ca, in acest sens, municipalitatea a achizitionat…

- Primaria municipiului, prin intermediul Piete Prest SA, a continuat si in luna iunie campania de plantare de arbori si arbusti. Astfel, echipele Piete Prest au sadit in toate zonele Ramnicului – in spatiile verzi dintre blocurile de locuinte, la locurile de joaca sau de-a lungul arterelor de circulatie…

- Cetațenii sunt rugați sa sesizeze Poliția Locala daca identifica mașini abandonate pe domeniul public. Primarul Catalin Cherecheș : „Unii au impresia ca ne-am „relaxat” și nu se mai ridica mașinile abandonate de pe domeniul public. Nimic mai greșit. Colegii mei se ocupa constant de ridicarea autoturismelor…

- Doua foste strazi private, Nichita Stanescu și Gheorghe Bibescu, au intrat in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, iar de marți au inceput lucrarile de reparații. Astfel, marți, 2 iunie 2020 singurele strazi private care au fost predate municipiului Cluj-Napoca intra in reparații. Lucrarile…

- Primaria Turda efectueaza in perioada 25 – 31 mai 2020 a doua acțiune de dezinsecție pe domeniul public al municipiului Turda. Acțiunea se desfașoara intre orele 21:00 și 04:00. Acțiunea

- Viceprimarul Suceavei, Lucian Harșovschi, a anunțat ca municipalitatea continua acțiunea de ridicare de pe domeniul public a mașinilor abandonate și ii avertizeaza pe proprietari ca risca amenzi cuprinse intre 1.000 – 2.000 lei. ”Continuam și cu ridicarea de pe domeniul public a autovehiculelor abandonate…

- Municipalitatea a incheiat un contract pentru lucrari de reparatii jardiniere amplasate pe domeniul public al municipiului Constanta.Jardinierele se vor repara tinand cont de urmatoarea detalii conditii tehnice: delimitarea si semnalizarea perimetrului de lucru; reparatiile jardinierelor vizate se va…

- Societatea DDD INSECTO SRL informeaza populația municipiului Turda despre operațiunile de dezinsecție care se vor efectua pe domeniul public Primaria Turda efectueaza in perioada 21- 28 aprilie 2020