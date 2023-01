SERVICIILE CURĂȚĂ PNL! Se apropie cutremurator de repede ”Noaptea cuțitelor lungi” in actuala coaliție de guvernare. Și, ca intotdeauna pe lumea asta, schimbarea șefilor ar trebui sa fie din nou ”bucuria nebunilor”… Numai ca, ghinion, o informație de ultima ora intrata in posesia noastra și confirmata din surse convergente de la varful celor doua mari tabere rivale de […] The post SERVICIILE CURAȚA PNL! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

