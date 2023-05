Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a transmis, in cadrul unei intalniri cu oficialul european, Johannes Hahn, ca Romania va respecta angajamentele asumate pentru reducerea deficitului bugetar.

- In contextul expansiunii rapide a serviciilor digitale și al importanței crescande a securitații online, NTT DATA Romania sprijina Primaria Cluj-Napoca in eforturile sale de a aduce beneficiile transformarii digitale tuturor cetațenilor din Cluj-Napoca.

- Primaria Constanta a semnat contractul pentru serviciul de salvare acvatica ndash; salvamar si de prim ajutor pe plajele din oras si din Mamaia Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si Salvamarilor din Romania A.N.S.P.S.R este castigatoarea contractului Asociatia a fost fondata de Gheorghe…

- Andrei Marga: Romania a fost victima unui experiment funest. Rezultatul a fost sporirea corupției și zguduirea democrațieiProfesorul Andrei Marga revine cu o noua analiza privind starea democrației in general in lume și in particular in Uniunea Europeana și mai ales in Romania. El pleaca de la abordarile…

- In 2022, costurile operaționale au devenit cea mai importanta problema a IMM-urilor din Romania, surclasand dificultațile privind disponibilitatea muncii calificate, cererea, reglementarea, competiția și accesul la finanțare, arata o analiza facuta de economistul șef al Alpha Bank, Ella Kallai.

- Perspectivele economice ale Romaniei s-au deteriorat semnificativ de la inceputul razboiului din Ucraina, iar acest lucru este cauzat, in primul rand, de dependenta de importurile de energie din Rusia si de impactul sanctiunilor adoptate de Uniunea Europena impotriva Rusiei, arata o analiza a Allianz…

- Cele mai largi cohorte din Romania, cele ale asa-numitilor „decretei", vor incepe sa se pensioneze din 2028, cand vor avea loc primele retrageri anticipate din activitate ale acestora si pensionari cu varsta standard si stagiu complet pentru femei (in cazul carora se ajunge la 63 de ani, varsta de pensionare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Sofia ca Romania si Bulgaria vor continua activ demersurile pentru adoptarea, in acest an, a deciziei de aderare a celor doua tari la spatiul Schengen, punctand ca cele doua state sunt pregatite.