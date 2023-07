Serviciile britanice susțin că armata rusă s-a blocat în Bahmut Ministerul britanic al Apararii a scris vineri, in raportul sau zilnic despre evolutia razboiului din Ucraina, ca forțele armate ale Kievului continua sa desfașoare acțiuni ofensive de succes in apropierea orașului Bahmut din regiunea Donețk, in timp ce armata rusa nu mai reușește sa mențina liniile de aparare. Dupa o pauza in luna iunie, in ultimele șapte zile Bahmut „a devenit din nou locul unora dintre cele mai intense lupte de-a lungul frontului”, trupele ucrainene obținand „caștiguri constante” atat la nord, cat și la sud de oraș, conform raportului. CITESTE SI Controversa fara explicații:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

