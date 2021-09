Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit oficialului MI5, majoritatea acestor planuri au fost puse la cale de extremisti islamisti, dar din ce in ce mai multe sunt organizate de grupuri de extremisti de dreapta."Chiar si in perioada pandemiei, prin care trecem toti de aproape doi ani, am fost nevoiti sa dejucam sase comploturi aflate…

- Politia si serviciile de informatii britanice au dejucat 31 de planuri de atacuri teroriste în ultimii patru ani, a declarat vineri Ken McCallum, directorul general al MI5, agentia britanica de contrainformatii, transmite Reuters, preluata de Agerpres,Majoritatea acestor planuri au fost puse…

- Politia neozeelandeza a impuscat mortal, vineri, un barbat care a atacat cu un cutit mai multe persoane intr-un supermarket din metropola Auckland, informeaza Reuters si DPA. Serviciile de ambulanta au declarat ca sase persoane au fost ranite in atac, dintre care trei sint in stare critica, iar una…

- Politia bosniaca l-a arestat miercuri pe seful serviciilor de informatii ale tarii dupa acuzatii de spalare de bani si abuz in serviciu pentru a falsifica diplome universitare, au anuntat politia si procurori, citati de Reuters, arata Agerpres. Osman Mehmedagic, seful Agentiei Informatii-Securitate…

- Seful serviciului britanic de contrainformatii si securitate interna MI5, Ken McCallum, le-a cerut miercuri cetatenilor britanici sa trateze amenintarea de spionaj provenind dinspre Rusia si China cu aceeasi vigilenta ca in cazul terorismului, avertizandu-i totodata ca spionii straini cauta sa fure…

- Ken McCallum, seful MI5, serviciul britanic de contrainformatii si securitate interna, le-a transmis miercuri concetatenilor sai sa trateze amenintarile de spionaj provenind dinspre Rusia si China cu aceeasi vigilenta ca in cazul terorismului, informeaza Reuters.

- Seful serviciului britanic de contrainformatii si securitate interna MI5, Ken McCallum, le-a cerut miercuri cetatenilor britanici sa trateze amenintarea de spionaj provenind dinspre Rusia si China cu aceeasi vigilenta ca in cazul terorismului, avertizandu-i totodata ca spionii straini cauta sa fure…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca „nu este inevitabil” ca Afganistanul sa cada in mainile talibanilor, intr-un discurs dedicat retragerii finale a trupelor americane. Anterior, liderul de la Casa Alba afirmase ca soldații americani se vor retrage pana la 11 septembrie, potrivit Agerpres. Joe…