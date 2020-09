Serviciile bancare şi de telecomunicaţii din Ungaria au fost ţinta unuia dintre cele mai puternice atacuri cibernetice din istoria ţării Evenimentul a fost un atac cibernetic de tipul DdoS (distributed-denial-of-service), prin care hackerii au incercat sa inunde reteaua cu un volum neobisnuit de mare de trafic de date, pentru a-l paraliza. Volumul traficului de date din acest atac a fost de 10 ori mai mari comparativ cu volumul intalnit in astfel de evenimente, potrivit companiei. ”Asta inseamna ca acesta a fost unul dintre cele mai puternice atacuri de hacking produs vreodata in Ungaria, atat ca marime cat si in privinta complexitatii”, a explicat compania. ”Hackeri rusi, chinezi si vietnamezi au incercat sa lanseze un atac de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Unele banci si servicii de telecomunicatii din Ungaria si-au oprit, joi, pentru scurt timp activitatea, dupa ce au fost vizate de un atac informatic lansat de pe servere din Rusia, China si Vietnam, a anuntat sambata grupul de telecomunicatii Magyar Telekom, transmite Reuters potrivit Agerpres. Potrivit…

- Grupul de telecomunicatii Magyar Telekom a anunțat astazi ca unele banci si servicii de telecomunicatii din Ungaria au fost vizate de un puternic atac informatic. Conform oficialilor Magyar Telekom, atacul avand ca sursa servere din Rusia, China si Vietnam a dus la oprirea activitații acestor instituții,…

