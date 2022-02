Serviciile americane: Armata rusă a primit ordinul de a invada Ucraina pe scară largă Prima jumatate a zilei de duminica a venit cu „recomandarea puternica” a Ministrului Afacerilor Externe catre cetațenii romani de a evita orice deplasare in Ucraina și de a parasi „cat mai curand” teritoriul țarii vecine. De asemenea, tot duminica, Belarus a anuntat duminica ca exercitiile militare comune cu Rusia desfasurate pe teritoriul sau, care ar fi trebuit sa se incheie duminica, vor continua din cauza agravarii tensiunilor in Ucraina vecina. Acest anunt inseamna ca trupele ruse vor ramane in Belarus, in plina criza cu occidentalii, in pofida promisiunilor Moscovei ca fortele sale vor pleca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

