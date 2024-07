Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 5, sub conducerea primarului Cristian Popescu Piedone, a anunțat implementarea unor masuri speciale pentru a ajuta cetațenii sa faca fața temperaturilor ridicate din aceasta perioada. Conform declarației oficiale, Primaria Sectorului 5 va distribui apa in spațiile publice aglomerate…

- Cristian Popescu Piedone mai are cateva luni de ședere in Primaria Sectorului 5, timp in care vrea sa lase lucrurile in ordine. Lasa totul in grija lui Vlad Piedone dar, pana atunci, mai are multe planuri de finalizat. A inceput deja demolarea construcțiilor ilegale și eforturile nu se opresc aici.…

- Certificatul de cazier judiciar se poate obține și online, fara a mai fi necesara deplasarea la o secție de Poliție. Condiția este sa fii posesorul unui card bancar inrolat 3D Secure, emis de o instituție bancara din Romania. Certificatul de cazier judiciar pentru persoanele fizice se obține de la orice…

- Cristian Popescu Piedone a mers astazi la vot impreuna cu fiul sau, Vlad Popescu Piedone, candidatul pentru Primaria Sectorului 5. Intr-o declarație facuta la ieșirea din secția de vot, acesta a subliniat dificultațile procesului de votare din cauza celor cinci buletine de vot și a indemnat cetațenii…

- Primaria Sectorului 5 continua și anul acesta proiectul “Gradinița de vacanța in Sectorul 5”, pentru a veni in sprijinul parinților și copiilor. La inițiativa primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, Consiliul Local al Sectorului 5 a aprobat proiectul, care va fi finanțat din bugetul local…

- Primarul din Shanghai a venit astazi in Romania, insoțit de o delegație, la Primaria Sectorului 5. Cristian Popescu Piedone a discutat cu edilul Zheng Hong despre mai multe proiecte comune pe care le au și relațiile apropiate pe care le mențin cele doua state. Primarul din Shanghai, la Primaria Sectorului…

- Proiectul Primariei Sectorului 5 pentru consolidarea și reabilitarea Școlii gimnaziale I.G.Duca a fost selectat de Ministerul Dezvoltarii pentru semnarea contractului, anunța Cristian Popescu Piedone intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Piedone, anunț important privind proiectul de modernizare a…

- Liviu Negoita, candidatul Partidului Umanist Social Liberal, a prezentat cateva dintre prioritatile viitorului sau mandat. Liviu Negoita, reprezentantul Partidului Umanist Social Liberal, și-a oficializat candidatura pentru funcția de primar al Sectorului 1, marți, evidențiind nevoia ca administrația…