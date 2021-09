Servicii şi contraservicii M-a izbit actualitatea acestui text scris cu peste sapte ani in urma, de care uitasem. Il reiau, neschimbat, desi poate ar fi trebuit sa-l intitulez „Revansa Securitatii asupra Partidului" (nu mai amintesc in acest context de remarca de neuitat a lui Alexandru Paleologu: „dupa 1989, pluralismul politic a insemnat in Romania o multitudine de pecereuri!"). „Numai cine nu a trait in national-comunismul lui Ceausescu poate crede ca patura conducatoare, nomenclatura, alcatuita din privilegiatii regimului provenind atat din partid, cat si din politia politica, armata sau servicii de informatii era o… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul interpret de muzica populara Gheorghe Turda a facut dezvaluiri incredibile legate de una dintre victimele regimului comunist din Romania. Despre cine este vorba, de fapt. Adevarul a ieșit abia acum la iveala. Gheorghe Turda, adevarul despre moartea regizorului Doru Nastase La mai bine de 38…

- Politia Romana anunta, vineri, ca are in dotare 3.174 dispozitive cu care poate verifica certificatele verzi, fiind demarata procedura de achizitie pentru alte 8.333 Politia Romana a facut, vineri, precizari cu privire la dispozitivele cu sistem de operare Android pe care le detine institutia…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, duminica, la Focsani, ca singura solutie „viabila si onorabila pentru Romania” este refacerea coalitiei de guvernare, subliniind ca el are capacitatea de a face acest lucru si ulterior de a negocia investirea unui guvern responsabil. „Nu fug de raspundere, daca…

- "Analiza preliminara a eficienței vaccinarii impotriva COVID-19 in Romania demonstreaza eficacitatea vaccinurilor impotriva COVID-19. Vaccinarea cu schema completa: scade de 14 ori riscul de deces in urma maladiei COVID-19; scade de 12 ori riscul de spitalizare și de internare in ATI; scade de 10 ori…

- Coordonatorul Campaniei Naționale de Vaccinare, Valeriu Gheorghița, a declarat marți, 10 august, intr-o conferința de presa, ca se observa o tendința de scadere a mediei de varsta la pacienții cu COVID-19. Totodata, medicul a precizat ca Romania a inregistrat 313 cazuri de infectare cu tulpina indiana…

- Co-președintele USR-PLUS, eurodeputatul Dacian Cioloș a explicat la Digi24 ca „fuziuna USR PLUS nu s-a incheiat cu o semnatura la Tribunal și ca aceasta de abia acum incepe”, referindu-se la campania interna din cadrul partidului privind desemnarea unei conduceri unice. Cioloș a spus ca din punctul…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus declararea ca persoane indezirabile pentru Romania a cetatenilor apatrizi FA si BM, pentru o perioada de 10 ani, la sesizarea Serviciului Roman de Informatii (SRI).

- Pretul certificatelor de CO2 si cel al gazelor, precum si revenirea la consumul industrial dinainte de pandemie se afla printre cauzele principale ale scumpirii electricitatii in ultima perioada, potrivit unei analize realizate de Future Energy Leaders (FEL) Romania, programul de tineret al Comitetului…