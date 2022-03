Servicii secrete NATO: Ucraina nu va mai rezista mult Dupa Ucraina, Rusia ar putea ataca intr-un interval de un an Moldova si Georgia, se mai arata in aceasta nota a serviciilor de informatii. Raportul sustine ca centrala de la Cernobil nu este in pericol pentru ca o explozie nucleara ar afecta agricultura ruseasca. Rusia isi va accentua ofensiva iar fortele ucrainene nu vor rezista mult timp, arata o nota a serviciilor de informatii dintr-un stat membru NATO, obtinuta de BFM TV. Nota citata afirma ca, dupa Ucraina, Rusia ar putea sa incerce sa atace alte natiuni precum Georgia, Moldova sau tarile baltice. Potrivit acestei note, armata lui Vladimir… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

