Servicii publice pentru secolul 21, cu ajutorul tehnologiei​

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor de urgenta.

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, 9 mai, legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73 2020 privind desemnarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale STS ca integrator de servicii de comunicatii critice destinate autoritatilor publice cu atributii in managementul situatiilor…

- Primaria Ploiești a lansat o noua achiziție directa, de data aceasta pentru asigurarea mentenanței și service-ului la ceasurile publice din municipiu. Valoarea estimativa a contractului din 2022 este de 30.246 de lei cu TVA, iar pentru primele patru luni din 2023 de peste 15.000 de lei.…

- DECLARAȚIE POLITICA Sistemul național de sanatate trebuie susținut de servicii publice de calitate, la prețuri rezonabile și accesibile tuturor Pandemia a reamintit intregii lumi ca vaccinurile funcționeaza, iar un

- Pandemia a reamintit intregii lumi ca vaccinurile funcționeaza, iar un procent cat mai insemnat al populației vaccinate inseamna șanse exponențial mai mari la viața. Cu toate ca Europa este lider in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Proiectul de lege care prevede eliminarea prin digitizare a mai multor extrase din diverse registre de stat, a fost aprobat, astazi, in lectura a doua. Documentul va permite emiterea, in format electronic, a cinci tipuri de extrase: certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la bugetul de stat;…

- Cumparate cu bani grei in timpul pandemiei, pentru cursurile online, sute de mii de tablete zac nefolosite acum. Doar cațiva dascali mai predau cu ajutorul tehnologiei dupa revenirea elevilor in clase.Aproape o jumatate de milion de tablete au fost imparțite in toata țara prin programul „Școala de acasa”…

- Persoanele refugiate din Ucraina, care se vor afla pe teritoriul țarii noastre o perioada mai mare de timp, vor putea beneficia de servicii publice in baza numarului de identificare de stat (IDNP), atribuit la traversarea frontierei Republicii Moldova, ce poate fi descarcat cu ajutorul