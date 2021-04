165 de persoane varstnice din Blaj aflate in risc de excluziune sociala și grade diverse de dependența vor beneficia de servicii medicale gratuite, pe o perioada de doi ani. Prin proiectul „O viața mai buna pentru seniorii din Mica Roma”, varstnicii vor beneficia de servicii de telemedicina, consultații de specialitate și analize medicale. Primaria Blaj […] Citește Servicii medicale gratuite, timp de doi ani, pentru 165 de varstnici din Blaj. O noua licitație, lansata in SEAP in Alba24 .