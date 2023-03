Servicii de screening pentru cele mai importante afecțiuni ce pot afecta sănătatea femeii, la Sanocare Cel mai de preț dar pe care il putem face cuiva drag este sanatatea. Deși mulți oameni spun ca aceasta nu prea depinde de noi, adevarul este ca un stil de viața sanatos și atitudinea preventiva depind exclusiv de noi. Din grija pentru domnișoarele și doamnele din viața noastra, Centrul Medical SANOCARE ofera sevicii de screening pentru cele mai importante afecțiuni care pot afecta sanatatea femeii. Sunt unele consulturi care nu ar trebui sa lipseasca de pe agenda oricarei femei, pentru a se asigura ca este bine, transmite managerul clinicii, dr. Ileana Neaca. De exemplu, controlul ginecologic.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iosif Gabor, cel mai longeviv primar din Bistrița-Nasaud, care conduce comuna Milaș din 1989 se retrage. Acesta spune ca e timpul sa aiba grija de sanatatea sa, problemele adunandu-se in ultima vreme. Iosif Gabor este primar al comunei Milaș inca din 1989, fiind cel mai longeviv din Bistrița-Nasaud.…

- Sursa foto: pexels Sanatatea este unul dintre cele mai de preț daruri, de care trebuie sa ne ingrijim cu sfințenie. O stare buna de sanatate iți poate oferi posibilitatea sa te bucuri de viața. De o viața energica și frumoasa. Sanatatea ne permite sa ne stabilim obiective și sa ne…

- Concret, SRI ii roaga pe doritori sa depuna CV-urile pana pe 1 martie 2023, pe site-ul instituției. Concret se cauta ofițeri specialiști IT&C, vorbitori de limbi straine și luptatori antitero și alte posturi cheie in aceasta instituție. Serviciul Roman de Informații face angajari De menționat ca toate…

- Ministra de Interne, Ana Revenco, a refuzat sa comenteze declarațiile facute de la Bruxelles a prim-ministrei, Natalie Gavrilita, privind riscul bombardarii Moldovei. Totodata, Revenco a precizat ca, spera ca Moldova sa nu devina ținta alertelor aeriene. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii…

- Un elicopter care transporta membrii de la conducerea Ministerului de Interne al Ucrainei au murit, dupa ce s-a prabușit. Accidentul a avut loc in apropiere de Kiev, langa o gradinița și o cladire rezidențiala. 15 persoane au murit in urma tragicului eveniment produs.

- Scumpirile din 2023: Pentru ce produse și servicii vom plati mai mult anul viitor: Țigari, bauturi, alimente, polițe RCA. LISTA Anul 2023 vine cu modificari fiscale importante, atat pentru firme, cat și pentru populație. 2023 va aduce schimbari financiare importante, atat pentru companii, cat și pentru…

- 2023 va fi un an puternic influentat de intrarea lui Saturn in Pesti. Planeta va trece printr-un reset serios pana in 2025. Incepand cu data de 7 martie 2023, Saturn iși va incepe tranzitul prin semnul Peștilor. Planeta recunoscuta pentru teste dure, limite și frustrari va pași in ultimul semn al zodiacului.…