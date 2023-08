Servicii de prim-ajutor și distribuire a apei potabile în vederea hidratării in Zalau Pana la ora 18.00, personalul medical din cadrul Direcției de Asistența Sociala a venit in sprijinul cetațenilor prin servicii de prim-ajutor și distribuire a apei potabile in vederea hidratarii. Ii gasiți in urmatoarele locații: Piața Centrala intrarea in Parcul Municipal Central Piața Astralis Serviciile oferite sunt gratuite și se adreseaza tuturor cetațenilor! Acest articol Servicii de prim-ajutor și distribuire a apei potabile in vederea hidratarii in Zalau a aparut prima data pe ZTV.ro - Zalau TV . Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patronul azilului din Mureș și fostul director al Agenției pentru Inspecție Sociala Mureș (AJPIS) ar fi veri primari. Acesta din urma este și cel care ar fi trebuit sa ridice avizul de funcționare al caminului din Mureș. Patronul azilului din Mureș are o legatura familiala apropiata cu directorul Agenției…

- CARAS-SEVERIN – Totuși, 164 de avertismente si 102 amenzi in valoare de 366.100 de lei au fost aplicate celor 23 de centre rezidentiale din judet controlate saptamana trecuta! Comisiile de control, numite prin ordin al Prefectului, nu au constatat probleme grave care sa necesite suspendarea sau inchiderea…

- Pana acum Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a controlat 446 de servicii sociale. Iar autoritatile locale au luat masuri radicale inca din prima zi: s-au inchis camine din Timisoara si Bucuresti unde au fost constate probleme, iar conducerea Directiei de Asistenta Sociala si Protectia…

- Toata saptamana se fac verificari in centrele pentru persoanele vulnerabile din tara. Pana acum, Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala a controlat 446 de servicii sociale, iar autoritatile locale au luat masuri radicale inca din prima zi: s-au inchis camine din Timisoara si Bucuresti unde…

- Consiliul Judetean Salaj a aprobat, in ședința extraordinara de astazi, 10 iulie, depunerea spre finanțare a doua proiecte ce vizeaza reabilitarea termica, respectiv dotarea cu aparatura și echipamente moderne a Centrului de Ingrijire si Asistenta Jibou. Investiția, in valoare totala de aproximativ…

- In fiecare zi, echipa Direcției de Asistența Sociala a municipiului Piatra-Neamț intalnește noi provocari in ceea ce privește incluziunea sociala a persoanelor și familiilor aflate in situații de dificultate, cu domiciliul pe raza municipalitații. Fiind instituția acreditata in furnizarea de servicii…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Salaj, alaturi de polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj Napoca, impreuna cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Salaj, au efectuat,…

- Marți: Ședința a Consiliului Local Alba Iulia. Exproprieri de terenuri, cinema ”Columna”, un nou cetațean de onoare. Ordinea de zi Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc marți, 30 mai, de la ora 13.00, in sedinta ordinara, cu 37 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat acordarea titlului…