Razboiul din Ucraina a determinat un val de refugiați in Romania, iar situația dramatica a acestora ne indeamna sa fim solidari și sa ii ajutam, in masura in care putem, arata Colegiul Medicilor Iași. Colegiul Medicilor Iași și Societatea de Medicina de Familie Iași au demarat un proiect prin care sa vina in sprijinul nevoilor medicale ale refugiaților, oferindu-le, in regim de voluntariat, consultații medicale in cabinetele de medicina de familie și centre de permanența, pana cand autoritațile din Romania vor pune in practica masurile prevazute in OUG 15/2022. Lista cabinetelor și centrelor de…