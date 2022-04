Stiri pe aceeasi tema

- Rusia are in continuare capacitatea de a incerca o debarcare, dar o astfel de operatiune are un potential de risc tot mai mare, dat fiind ca fortele ucrainene au avut suficient timp la dispozitie pentru a se pregati pentru o astfel de situatie, a transmis pe Twitter Ministerul Apararii britanic intr-un…

- Fortele navale ruse continua blocada coastei ucrainene a Marii Negre si a Marii Azov, impiedicand autoritatile de la Kiev sa se reaprovizioneze pe mare, a anuntat duminica ministerul britanic al Apararii, in cea mai recenta analiza a situației din Ucraina.

- Rusia a avertizat sambata cu privire la pericolul reprezentat de deriva minelor depuse de fortele navale ucrainene in Marea Neagra dupa declansarea invaziei ruse in Ucraina, precizand ca minele ar putea ajunge in Stramtoarea Bosfor sau chiar in Marea Mediterana, relateaza FP. ”Dupa debutul operatiunii…

- Trei nave aflate sub pavilion panamez au fost lovite de rachete rusești in Marea Neagra de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a anunțat miercuri Autoritatea Maritima din Panama, potrivit Reuters. O nava comerciala sub pavilion panamez a fost scufundata, iar alte doua vase au fost avariate. Echipajele…

- Centrele militare ucrainene de comanda din orasele Kiev si Harkov au fost atacate cu rachete, a relatat site-ul de stiri Ukrainska Pravda, care a citat joi o oficialitate din cadrul Ministerului de Interne ucrainean, potrivit Reuters. Martori din Harkov, citati de Reuters, au auzit o serie de explozii…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…