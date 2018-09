Stiri pe aceeasi tema

- Este clar ca sunt niste firme favorizate in ceea ce priveste contrabanda din Romania, care este uriasa, este uriasa, a declarat Liviu Dragnea. In mod normal, serviciile secrete ar fi trebuit sa aiba - si au sigur - informatii despre tot ce misca in Romania. Dupa parerea mea, au mult prea multe informatii,…

- Ministrul italian de Interne, Matteo Salvini, a anunțat luni pe Twitter ca se va deplasa duminica la Moscova pentru a asista la finala Campionatului Mondial de fotbal, neratand ocazia de a aduce un omagiu președintelui rus Vladimir Putin, potrivit AFP.

- Noul ministru de Interne al Italiei și lider al formațiunii politice de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, a declarat ca vrea sa creeze o rețea a tuturor partidelor naționaliste din Europa, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, conform mediafax. Salvini, in varsta de 45 de ani, a…

- Intre 80.000 si 100.000 de persoane, potrivit politiei si sindicatelor, au manifestat sambata la Viena pentru a protesta fata de dorinta exprimata de guvernul de coalitie intre dreapta si extrema dreapta de a extinde la 12 ore pe zi si 60 de ore pe saptamana durata maxima autorizata de lucru, transmite…

- Aliații de dreapta ai cancelarului german au dat luni un ultimatum de doua saptamani pentru negocierea unei soluții europene la provocarile legate de criza migratorie, in lipsa caruia ministrul de Interne va decreta inchiderea granițelor, potrivit agenției germane de presa DPA, preluata de AFP.

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a cerut Germaniei sa ofere explicații privind acuzațiile conform carora serviciile germane de informații ar fi spionat miniștri, ambasade și instituții internaționale de la Viena, relateaza site-ul Politico.eu, conform Mediafax."Dorința noastra este, desigur,…

