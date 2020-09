Servicii de inchirieri microbuze si inchirieri autocare la cele mai bune preturi de la Transcar SRL

Stiri pe aceeasi tema

- Septembrie a adus și prețuri mici, pe langa vremea buna, pe litoral, astfel ca multe hoteluri sunt aproape pline. Vara a inceput cu stangul din cauza pandemiei. Incasarile sunt cu pana la 30 la suta mai mici fața de anul trecut.

- Autobuzele nu au fost dezinfectate si nu s-au asigurat conditii pentru distantarea sociala, aceastea ar fi motivele pentru care care focarul de la fabrica Automobile Dacia de la Mioveni cu a ajuns la peste 500 de persoane infectate cu COVID-19, potrivit presei locale. Compania a fost sanctionata de…

- De fiecare data cand ai nevoie de servicii de inchirieri microbuze sau autocare, iți dorești sa ai parte de vehicule moderne cu șoferi profesioniști cu experiența in domeniu, astfel incat sa iți fie satisfacute toate cerințele și nevoile. Insa existența pe piața a numeroaselor firme poate fi atat un…

- Situatia de securitate de pe flancul estic al NATO s-a aflat printre temele discutate in cadrul unei intalniri, in sistem videoconferinta, intre ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca si omologul sau din Estonia, Juri Luik, relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al MApN agenda discutiilor…

- In contextul concurential actual, generat la 1 iulie 2020 de liberalizarea pietei de gaze naturale, optiunea schimbarii unui furnizor de gaze naturale cu un altul, in baza preferintelor consumatorului, trebuie sa ramana un subiect de actualitate si de interes pentru toti consumatorii care nu au incheiat…

- Inspectoratul general de poliție a venit cu o reacție la manifestarea organizata astazi in parcul OrheiLand. In urma monitorizarii de catre oamenii legii s-au constatat mai multe nereguli și abateri de la hotararile CNESP. Manifestanții au fost aduși in mod organizat din localitațile din Orhei cu 8…

- Daca sunteți in cautarea unei mobile de bucatarie de calitate, nu oricare, ci cea germana, sau a unor piese de mobilier pentru camera de zi sau dormitor, acum aveți ocazia sa le cumparați la prețuri promoționale, cu un discount chiar și de peste 50 la suta. German Kitchens face o LICHIDARE DE STOC a…

- Președintele Emmanuel Macron s-a adresat duminica seara francezilor pentru a patra oara de la inceputul acestui an, in perioada complicata a crizei sanitare și economice provocate de pandemia de Covid-19. El a prezentat detalii in ce va consta noua faza a ieșirii din izolare și din restricțiile severe…