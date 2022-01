Servicii de închirieri auto Otopeni avantajoase și la îndemână! Fie ca doriti sa calatoriti pentru a petrecere timp liber de calitate sau aveti nevoie de un autoturism pentru o intalnire de afaceri, serviciile de inchirieri auto pot reprezenta o solutie avantajoasa si cel mai confortabil mod de transport. Desi foarte multe persoane considera astfel de servicii foarte scumpe si inutile, lucrurile nu sunt deloc asa, oferind o serie importanta de avantaje in special pentru firme si companii, cat si pentru acele persoane care nu considera ca detinerea unui autoturism personal este necesara. Costuri avantajoase Puteti conduce doar atunci cand… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca ai nevoie de o masina de inchiriat in cel mai simplu si mai rapid mod ai nimerit unde trebuie, ofertele de la Rent-a-car-otopeni.ro se adreseaza oricarei categorii de clienti. Daca vii in tara in perioada urmatoare si vei avea nevoie de o masina cu care sa te deplasezi pentru cateva zile sau vrei…

- Primaria Municipiului Cluj-Napoca va finanța și in 2022 proiectul ”Vinerea Verde”, prin care in zilele de vineri se circula gratuit pe mijloacele de transport in comun.Acest program a fost implementat in iunie 2021 și acorda gratuitate pe mijloacele de transport in comun care circula pe raza municipiului…

- Castex a spus ca de luni pentru trei saptamani, toate adunarile publice in spații inchise vor fi limitate la 2.000 de persoane, iar pentru evenimentele din spațiile exterioare vor fi limitate la 5.000 de persone.Comsumul de bauturi și mancare va fi interzis in mijloacele de transport in comun, teatre…

- Emil Boc nu vrea ca taximetrele sa circule pe benzile dedicate mijloacelor de transport in comun. Primarul spune ca, daca toate taximetrele ar circula la liber, atunci s-ar crea un haos.Marți dimineața, in stația de la SORA, a fost filmat un mic incident, care poate arata cum ar fi daca taximetrele…

- In zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, zile nelucratoare declarate prin lege, mijloacele de transport in comun și punctele de vanzare ale STPT vor avea program special. Astfel, mijloacele de transport in comun vor circula, in 30 noiembrie, conform programului din zilele de sarbatori legale, iar…

- In zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie, declarate prin lege nelucratoare, mijloacele de transport in comun și punctele de vanzare ale STPT vor avea program special. Astfel, mijloacele de transport in comun vor circula, in 30 noiembrie, conform programului din zilele de sarbatori legale, iar in 1 decembrie…

- Incepand de miercuri, certificatul verde devine obligatoriu in mijloacele de transport in comun și la locul de munca, in Germania. Noile restricții au fost adoptate saptamana trecuta de parlamentul federal (Bundestag), in incercarea de a opri inmultirea n

- Germanii ar putea fi obligati in curand sa prezinte un test negativ, dovada vaccinarii sau trecerii prin Covid-19 pentru a calatorii cu mijloacele de transport in comun, autoritatile analizand adoptarea unor masuri drastice pentru a combate noua crestere a cazurilor de imbolnavire, transmite Reuters.