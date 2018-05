Stiri pe aceeasi tema

- Scene incredibile s-au petrecut, recent, intr-un parc din orașul Calafat. Doi șerpi de peste un metru și jumatate fiecare se plimbau liberi in apropierea unor copii. (Reduceri mari la jocuri PC) Reptilele au fost lovite, in mod repetat, de un trecator, cu o bata, fiind, cel mai probabil, omorate, chiar…

- Cat a invatat Romania din tragedia care a lasat optsprezece copii orfani, in Mures? Prea putin. O demonstreaza, in fiecare minut, soferii care intra in direct pe Facebook, la volan, punand in pericol zeci de vieti. Pentru un astfel de gest inconstient, platesc acum familiile celor noua oameni care au…

- O femeie de 67 de ani si una de 42 de ani, aceasta din urma fiind la volanul unei masini, au murit, vineri seara, dupa ce soferita, din cauza vitezei excesive, a intrat intr-un copac de pe marginea drumului, intre localitatile Poiana Mare si Calafat, pe DN 55A.Potrivit IPJ Dolj, soferita,…

- Mama copilului batut de romi in Calafat a depus plangere la Poliție, dupa ce fiul ei a pus la zis și snopit in bataie de un grup de romi. Parinții baiețelului de 12 ani vor ca agresorii sa fie pedepsiți. Mario, un baiat de doar 12 ani, a fost luat cu forța de pe strada de un grup de romi care i-a luat…

- Politia Dolj a inceput o ancheta dupa ce pe Facebook au aparut imagini cu un baiat in varsta de 12 ani care este agresat de alti copii, el fiind lovit violent cu pumnii si cu palmele peste fata, dar si cu picioarele. Incidentul a avut loc pe o strada din Calafat. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Flori Alexandra, o romanca de 14 ani, nascuta in județul Dolj, dar stabilita cu familia in Spania de 5 ani, a trecut de audițiile pe nevazute de la ediția a patra a emisunii Vocea Spaniei Junior – La Voz Kids. Ea este vazuta ca una dintre favorite dupa ce a impresionat jurații și publicul, scrie romaniaexpres.com.…

- Nivelul Dunarii a depasit, luni, cotele de atentie la Gruia (Mehedinti), Calafat si Bechet (Dolj), cu pana la 8 cm, iar tendinta este de crestere, informeaza Administratia Bazinala de Apa (ABA) Jiu. Potrivit acesteia, in urmatoarele 24 de ore, debitul Dunarii la intrarea in tara (sectiunea Bazias),…

- Micutii cercetasi s au putut bucura astazi de mai multe activitati in cadrul Bazei Militare de la Mihail Kogalniceanu. Copii au vizitat baza militara si au fost desenati pe fata exact ca militarii americani.Asta inseamna distractie Militarii romani si americani de la Mihail Kogalniceanu alaturi de tineri…