- Republica Moldova este aproape sa aiba, in premiera, o echipa calificata in grupele Ligii Campionilor, dupa ce Sheriff Tiraspol a invins, marti seara, in play-off-ul Ligii Campionilor, campioana Croatiei Dinamo Zagreb cu scorul de 3-0, pe stadionul de la Tiraspol.

- In orașul elvețian Nyon a avut loc tragerea la sorți pentru prima runda din UCL - UEFA Champions League. Moldova va fi reprezentata in aceasta competiție de «Sheriff Tiraspol». In prima runda campioana Moldovei se va intilni cu «Teuta» din Albania. Primele jocuri vor avea loc la 6/7 iulie, returul -…