- Continua concedierile la Netflix, dupa scaderea numarului de abonati din trimestrul anterior, compania fiind deja la al doilea val de disponibilizari. Netflix anunta disponibilizarea a 300 de persoane, adica aproximativ 3- din forta totala de munca pe care o angajeaza, oferind un comunicat in care explica…

- Dupa anunțul președintelui Joe Biden legat de noul pachet de ajutor militar destinat Ucrainei, Pentagonul a facut o serie de precizari la adresa amenințarilor voalate ale Rusiei privind rachetele HIMARS livrate de Washington Kievului. Reprezentanții Departamentului Apararii s-au declarat „liniștiți”…

- Rachetele antiaeriene Stinger, care sunt trase de pe umar ,produse de Raytheon, au fost la mare cautare in Ucraina, unde au oprit cu succes atacurile rusesti din aer, si in tarile europene vecine, care se tem ca ar putea avea nevoie sa invinga fortele ruse. Trupele americane au o nevoie de utilizare…

- Statele Unite avertizeaza, dupa ce au deblocat un ajutor suplimentar in valoare de 40 de miliarde de dolari destinat Ucrainei, ca, in pofida succesului fortelor ucrainene la Harkov, armata rusa reuseste sa-si consolideze controlul asupra Donbasului si sudului tarii, ceea ce inseamna ca razboiul ar putea…

- Utilizarea de catre Rusia a armelor hipersonice in Ucraina nu are efecte cu adevarat semnificative sau care sa schimbe jocul in Ucraina, considera șeful armatei SUA, generalul Mark Milley, potrivit CNN . „In afara de viteza armei, in ceea ce privește efectul acesteia asupra unei anumite ținte, nu vedem…

- Pentagonul crede ca Rusia a folosit aproximativ 10-12 din armele sale hipersonice de la inceputul razboiului din Ucraina, potrivit unui oficial al Apararii, relateaza BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Rachetele hipersonice, dar și dezvoltarea de noi sisteme defensive impotriva acestor arme, reprezinta noile prioritați ale armatei americane, au precizat secretarul american al Apararii, Lloyd Austin și șeful Pentagonului, generalul Mark Milley, in cadrul unei audieri in Congresul SUA. Generalul Milley…

